عبدالله: الكلام بمؤتمر البلديات كان بمثابة املاءات للحكومة

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في مؤتمر البلديات الذي عقده ​التيار الوطني الحر​ حول مسألة ​النازحين السوريين​، وبغض النظر عن طريقة طرح وتوصيف الموضوع من قبل رئيس التيار، فقد غاب الحديث عن الخطة الروسية، ولم يتم اقتراح خطة بديلة، والكلام كان بمثابة املاءات للحكومة اللبنانية و​المجتمع الدولي​. إلى الحكومة در".

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