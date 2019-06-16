اخماد حريق اعشاب واطارات وبؤرة لتجميع كسر السيارات في معروب

اخمد عناصر من الدفاع المدني حريقا شب في اعشاب يابسة و امتد ليطال بؤرة لتجميع قطع السيارات وعدد من الاطارات الغير صالحة للاستعمال في ​معروب​ - صور.

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