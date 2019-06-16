وهاب ردا على جنبلاط: المشكلة ليست في المرافقين بل في قُطّاع الطرق

رد رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، على رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، قائلا: "ليست المشكلة في المرافقين يا وليد بك فهذا أمر يعالج المشكلة في قطاع الطرق الذين يستبيحون كرامات الناس ويظهرون بالسلاح عند أقل إشكال ويقطعون الطرق بالحجارة"، مشيرا الى أنه "بالنسبة لنا لو رمى أحد تيمور بوردة نعاقبه أما ما نطلبه منك فقط أن يتقبل ​الشباب​ الرأي الآخر هنا المشكلة".

ولفت وهاب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "ثقافة إحترام الناس يا أستاذ وليد فلا أحد يستطيع مجاراتك فيها ولك في إحترام الناس صولات وجولات وفعلاً هي ثقافة وعندما تفتح مدرسة لتعلم الناس فيها هذه الثقافة سنرسل إليك آلاف التلامذة. وليد بك هل أصبحت منقطعاً عن الواقع؟ ماذا يحصل معك ضع الأمور في نصابها".