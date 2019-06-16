ترامب يتهم صحيفة "نيويورك تايمز" بإرتكاب خيانة بسبب مقال

اتهم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، صحيفة "​نيويورك تايمز​" بـ"إرتكاب عمل قد يرتقي إلى الخيانة" بنشرها معلومات تفيد بأن ​الولايات المتحدة​ تضاعف عمليات الاختراق الإلكترونية لشبكة ​الكهرباء​ الروسية.

وكتب ترامب في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "هل تصدقون أن نيويورك تايمز الفاشلة نشرت مقالا يفيد بأن الولايات المتحدة تكثف بشكل كبير الهجمات الإلكترونية على ​روسيا​"، مشيرا الى أن "هذا عمل قد يرتقي إلى الخيانة من قبل صحيفة كانت عظيمة في ما مضى تسعى يائسة لقصة، أي قصة، حتى لو كانت تضر ببلادنا".

وأكد "هذا خطأ"، مرددا اتهاماته للصحافيين بأنهم "أعداء للشعب".

وأفادت الصحيفة أمس أن ​الحكومة الأميركية​ كثفت عمليات الاختراق المعلوماتية لشبكة الكهرباء وأهداف أخرى في روسيا لتوجيه تحذير ل​موسكو​ التي يشتبه بأنها تشن حملة قرصنة معلوماتية في الولايات المتحدة والمتهمة بالتدخل في ​الانتخابات الرئاسية​ الأخيرة، واستعدادا لشن هجوم إلكتروني محتمل في حال نشوب نزاع كبير بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أنه لم يتم إطلاع ترامب على تفاصيل هذه العمليات، إذ تتردد ​وزارة الدفاع​ وأجهزة الاستخبارات في إطلاع الرئيس على العمليات الجارية ضد روسيا "خوفا من رد فعله، ومن احتمال أن يبطل الأمر أو يبحثه ربما مع مسؤولين أجانب".