هدية من بوتين لرئيس الصين في عيد ميلاده

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مشاهد خلابة في أكبر مهرجان للضوء في الألب مشاهد خلابة في أكبر مهرجان للضوء في الألب سكاي نيوز عربية

لقاء بوتن بمدرّسته السابقة لقاء بوتن بمدرّسته السابقة سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO "آيس كريم".. هدية الرئيس الروسي لنظيره الصيني بعيد ميلاده سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ومن النادر الإفصاح عن تفاصيل حياة كبار القادة في الصين ولا يتم الكشف عن تواريخ الميلاد الدقيقة لأغلبهم باعتبارها من أسرار الدولة.

وقال التلفزيون الصيني إن بوتين أهدى شي مثلجات (آيس كريم) روسية، دون الإفصاح عن نكهتها، وإن شي رد بإهداء بوتين مشروب الشاي الصيني.

وأضاف التلفزيون الصيني أن شي وجه الشكر لبوتين وقال إن الرئيس الروسي يتمتع بشعبية طاغية في الصين.

وظهر في صور نشرها موقع التلفزيون الصيني على الإنترنت رجلان يضبطان كعكة بيضاء زينت بورود من الحلوى حمراء وزرقاء وكتب عليها بحروف صينية حمراء غير مضبوطة نوعا ما "حظ سعيد، ستة وستون".

ولم يتبين على الفور إن كان شي قد تناول شيئا من الكعكة.