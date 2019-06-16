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هدية من بوتين لرئيس الصين في عيد ميلاده

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دبي - بواسطة محمد فارس انقر للتوسيع

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"آيس كريم".. هدية الرئيس الروسي لنظيره الصيني بعيد ميلاده

سكاي نيوز عربية

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قالت وسائل الإعلام الرسمية بالصين إن الرئيس شي جين بينغ احتفل بعيد ميلاده الـ66 السبت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعتبره شي صديقا مقربا والذي أهدى الرئيس الصيني مثلثجات (آيس كريم).

ومن النادر الإفصاح عن تفاصيل حياة كبار القادة في الصين ولا يتم الكشف عن تواريخ الميلاد الدقيقة لأغلبهم باعتبارها من أسرار الدولة.

وقال التلفزيون الصيني إن بوتين أهدى شي مثلجات (آيس كريم) روسية، دون الإفصاح عن نكهتها، وإن شي رد بإهداء بوتين مشروب الشاي الصيني.

وأضاف التلفزيون الصيني أن شي وجه الشكر لبوتين وقال إن الرئيس الروسي يتمتع بشعبية طاغية في الصين.

وظهر في صور نشرها موقع التلفزيون الصيني على الإنترنت رجلان يضبطان كعكة بيضاء زينت بورود من الحلوى حمراء وزرقاء وكتب عليها بحروف صينية حمراء غير مضبوطة نوعا ما "حظ سعيد، ستة وستون".

ولم يتبين على الفور إن كان شي قد تناول شيئا من الكعكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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