دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper زلزال عنيف يضرب نيوزيلندا وتحذير من تسونامي

أطلقت السلطات النيوزيلندية، الأحد، تحذيرًا من خطر حدوث أمواج مدّ عالٍ (تسونامي) جرّاء زلزال عنيف بلغت قوّته 7.4 درجات بمقياس ريختر، وقع في عرض البحر بالقرب من جزر كرمادك غير المأهولة الواقعة في شمال شرق البلاد.

وأعلن الدفاع المدني النيوزيلندي هذا التحذير من التسونامي عقب إعلان المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أنّ زلزالًا عنيفًا بقوة 7.4 درجات ضرب في الساعة 10,55 صباحًا (22,55 ت غ السبت) على عمق 34 كلم وعلى بُعْد حوالي 928 كيلومترًا شمال شرق مدينة تاورانغا النيوزيلندية في الجزيرة الشمالية. وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار الدفاع المدني إلى أنّه «من المتوقّع حدوث تيارات قوية وخطيرة بشكل غير معتاد وأمواج عالية بالقرب من الشاطئ، وأنَّ هذا يهدّد الأنشطة على الشواطئ وفي الموانئ وفي مصبّات الأنهار وكذلك أيضًا الملاحة في القوارب الصغيرة».

وسرعان ما استتبع الدفاع المدني هذه الرسالة التحذيرية برسالةٍ أخرى كان طابعها تطمينيًا، قال فيها: إنّ التهديدات محصورة في البحر ولا خطر بتاتًا من التسونامي على البرّ النيوزيلندي.

وكان الدفاع المدني قال، إثر وقوع الزلزال: إنّه يتابع الوضع من كثب. مشيرًا إلى أنّه في حال حدوث تسونامي فسوف يستغرق وصوله إلى سواحل البلاد ساعتين على الأقلّ.

من جهته قال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ: إنّه «من الممكن حدوث موجات تسونامي خطرة ناجمة عن هذا الزلزال على بُعْد 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل جزر كرمادك».

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وكان زلزال آخر بقوة 6.1 درجات ضرب الأحد في المحيط الهادئ على بُعْد حوالى 100 كم من مدينة أوهونوا الساحلية في أرخبيل تونغا. بحسب ما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وقال المعهد: إنّ الزلزال وقع في الساعة 21.56ت غ السبت، وإنّ مركزه يقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بُعْد 96 كم شمال شرق مدينة أوهونوا.

ولم يصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ أي تحذير، كما لم ترد في الحال تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات من جراء الزلزال.

وتقع مملكة تونغا في المنطقة المعروفة بحزام النار في المحيط الهادئ والتي كثيرًا ما تشهد نشاطات زلزالية وبركانية.

وفي فبراير 2018، ضرب زلزال بقوّة 7.5 درجات قبالة سواحل بابوا-غينيا الجديدة ممَّا أسفر عن مقتل 150 شخصًا وتدمير مئات المباني.