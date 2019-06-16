دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper البرازيل تطالب «التجارة العالمية» بالتحقيق مع إندونيسيا بسبب الدجاج

طالبت الحكومة البرازيلية منظمة التجارة العالمية بتشكيل لجنة فض منازعات؛ للتحقيق في إجراءات إندونيسية تعيق واردات الدجاج البرازيلي إلى تلك الدولة، حسبما أفادت وزارة الزراعة البرازيلية .

وجاء في بيان للوزارة نقلت عنه اليوم السبت، وكالة أنباء بلومبرج أن الطلب يعود ليوم 13 يونيو الجاري، وستنظر فيه هيئة تسوية المنازعات التابعة للمنظمة يوم 24 من الشهر ذاته .

وفي عام 2017، فازت البرازيل في دعوى ضد إندونيسيا بمنظمة التجارة العالمية، وكانت تتعلق بالقضاء على معوقات ضد صادرات الدجاج البرازيلي في يونيو 2018.

وتقول الوزارة إن إندونيسيا لا تسمح بواردات الدجاج البرازيلي حتى الآن، دون إبداء أسباب.