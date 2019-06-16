شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تطالب بوضع استراتيجية واضحة لاستغلال الأراضى المستصلحة حديثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بطلب إحاطة حول مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب محافظة المنيا، والتى تشرف عليه وزارة الزراعة وغياب الرؤية فى التخطيط العلمى لاستغلال هذه المساحة لدعم ملف الزراعة وتوفير مزيد من فرص العمل بالمحافظة.

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وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التخطيط والرؤية السليمة مقومات نجاح أى عمل، مشيدا بخطة الدولة فى استصلاح مزيد من الأراضى فى مختلف المحافظات لدعم ملف الزراعة وتوفير مزيد من فرص العمل وتعمير الصحراء، ومطالبا بضرورة أن يتبع هذه الاتجاه تخطيط ورؤية سليمة لاستغلال هذه الأراضى الاستغلال الأمثل لتحقيق أقصى استفادة على أرض الواقع.

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ولفت وكيل لجنة الزراعة، أن المشروع افتقد للدراسات اللازمة سواء المناخية او عوامل الطقس وذلك حينما تم زراعته بمحصول القطن فى الفترة الماضية، ولم يؤت ثمارا، مما يعد إهدارا للمال العام، ومشددا على أهمية أن يتم تحديد الخريطة المحصولية لكافة الأراضى المستصلحة حديثا حتى يتم تعظيم الاستفادة، مطالبا بعدم التسرع فى اتخاذ قرار قبل دراسته بشكل جيد.