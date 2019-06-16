البيضاء.. العثور على جثة متعفنة لستيني

عثر، يوم الخميس الماضي، على جثة ستيني متحللة داخل منزل في حي مولاي رشيد، في الدارالبيضاء.
وحسب مصادر “اليوم24” فإن رائحة الجثة اخترقت المنزل، وأثارت انتباه الجيران.
وأوضحت المصادر نفسها أن الهالك كان يقطن لوحده، لأن أفراد عائلته يعيشون خارج الدارالبيضاء.
وحلت عناصر من الوقاية المدنية ورجال الأمن في عين المكان، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات “رحمة”.
يذكر أن المصالح الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في موضوع الجثة المتحللة لمعرفة أسباب الوفاة.
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