ورطة اتصالات المغرب

بعد إعلانها قرار تفويت 8 في المائة من أسهم شركة «اتصالات المغرب»، بدت الحكومة في موقف شبيه برب الأسرة الذي يتهدده الإفلاس، فيسارع إلى بيع أثاثه القديم والرث بأي ثمن لإنقاذ قوت يومه.

وقالت الحكومة إنها ستبيع السهم الواحد بـ127 درهما، وهو ما قال النائب عمر بلافريج إنه سيكبدها خسارة مليار درهم مقارنة بسعر السوق.

أكثر من ذلك، قررت الحكومة بيع 6 في المائة من الأسهم في سوق الكتل للمستثمرين الكبار، لكن من بين هؤلاء صناديق للتقاعد لا يعرف من منحها الحق في استثمار مدخرات منخرطيها في أسهم شركة تعيش مرحلة اندحار، وترتبط سمعتها ببطء صبيب الأنترنت، واتهمها المجلس الأعلى للحسابات أخيرا بممارسة الاحتكار في سوق ADSL…