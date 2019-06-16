يعالون: ندعم حكومة وحدة وطنية بدون نتنياهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال عضو الكنيست عن تحالف "كاحول-لافان"، موشيه يعالون، إن حزبه لن ينضم إلى أي ائتلاف برئاسة بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، أوضح أنه لا يستبعد حكومة وحدة وطنية مع الليكود.
أتت تصريحات يعالون في مقابلة معه صباح اليوم الأحد، في الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، حيث عقب على تصريحات رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، الذي قال إنه سيسعى وسيدعم إقامة حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات الكنيست التي ستجرى في أيلول/سبتمبر المقبل.
وأضاف يعالون: "لقد تحدثنا في كاحول-لافان عن ذلك (حكومة وحدة مع الليكود)، ونحن نتحدث عنها اليوم". وتابع "إذا ما تحدثنا عما يريده الجمهور الإسرائيلي، فالطريقة الصحيحة هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، بين تحالف كاحول-لافان وحزب الليكود بدون نتنياهو، وبقيادة بيني غانتس".
وشدد يعالون أن تحالف "كاحول-لافان"، لا يستبعد أي شخص من الأحزاب الصهيونية. وأضاف أنه "توصل مع ليبرمان إلى استنتاج مفاده أن نتنياهو لم يعد يهتم بدولة إسرائيل ومواطنيها بل لنفسه بسبب الخوف من المحاكمة، ومن العار أنه لم يتوصل إلى هذا الاستنتاج قبل أن يؤيد حل الكنيست".
وكتب ليبرمان، مساء السبت، على صفحته على "فيسبوك" إن "وظيفتنا هي إجبار الليكود وكاحول- لافان على إقامة حكومة طوارئ وطنية ليبرالية"، وأضاف أن "القائمة التي ستحصل على أكبر عدد من المقاعد سيكون مندوبها المرشح لرئاسة الحكومة، بدون الحريديين وبدون إيتمار بن غفير".
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