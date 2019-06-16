الجيش الفرنسي يقتل 20 مسلحا في مالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجيش المالي، مساء السبت، أن حوالي 20 مسلحا تم قتلهم في شمال شرق البلاد في عملية عسكرية مشتركة بين وحداته وأخرى من قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب في الساحل.

وقال الجيش في تغريدة على تويتر إن "حوالي 20 إرهابيا تم تحييدهم في ميناكا. القوات المسلحة المالية وقوة برخان نفذت عملية مشتركة في منطقة أكابار بمقاطعة ميناكا. لقد أتاحت هذه العملية تحييد حوالي 20 إرهابيا".

ولم يعط الجيش أي تفاصيل أخرى عن العملية أو المسلحين الذين استهدفوا خلالها، لكن جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" تنشط في منطقة ميناكا وعلى الجانب الآخر من الحدود مع النيجر.

وكانت هذه الجماعة تبنت خصوصا هجوما استهدف قوة أميركية-نيجرية في مدينة تونغو تونغو في النيجر في تشرين الأول/أكتوبر 2017. وحصد ذاك الكمين يومها أرواح ثمانية جنود هم أربعة أميركيين وأربعة نيجريين.

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وسيطرت على شمال مالي في آذار/مارس 2012 ، جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد طرد قسم كبير منها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق في 2013 بمبادرة من فرنسا، ولا يزال مستمرا.

لكن مناطق بأكملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأممية رغم تأخر تطبيق اتفاق سلام عام 2015، كان يفترض به أن يدحر المسلحين نهائيا.

ومنذ 2015، امتدت هجمات المسلحين إلى وسط مالي وجنوبها وحتى إلى دول الجوار وخصوصا بوركينا فاسو والنيجر.