الجيش المالي يحيد 20 إرهابيا في عملية مشتركة مع القوات الفرنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش المالي، مساء السبت، تحييد نحو 20 إرهابيا في شمال شرق البلاد بعملية عسكرية مشتركة بين وحداته وأخرى من قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب في الساحل.

وذكر الجيش، في تغريدة على تويتر، أنّ "نحو 20 إرهابياً تمّ تحييدهم في ميناكا، والقوات المسلحة المالية وقوة برخان نفذت عملية مشتركة في منطقة أكابار بمقاطعة ميناكا".

ولم يعط الجيش أي تفاصيل أخرى عن العملية أو الإرهابيين الذين استهدفوا خلالها.

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وكانت جماعة إرهابية تنشط في منطقة ميناكا على الحدود مع النيجر، قد تبنّت هجوماً استهدف قوة أمريكية-نيجرية في مدينة تونجو تونجو في النيجر في أكتوبر/تشرين الأول 2017، ما أسفر عن مقتل 8 جنود، منهم 4 أمريكيين و4 من النيجر.

وسيطرت على شمال مالي في مارس/آذار 2012 جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة، وقد طرد قسم كبير منها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق في 2013 بمبادرة من فرنسا، ولا يزال مستمراً.

لكنّ مناطق بأكملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأممية رغم تأخر تطبيق اتفاق سلام عام 2015 كان يفترض به أن يدحر الإرهابيين نهائياً.