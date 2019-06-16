قام الآلاف من الفنزويليين بعبور الحدود إلى الإكوادور عبر كولومبيا، ومنها إلى البيرو من أجل الحصول على الغذاء والأدوية وغيرها من وسائل المعيشة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تعاني منها فنزويلا في ظل ارتفاع التضخم بشكل كبير للغاية.
وبحسب الأمم المتحدة، غادر أكثر من 3 ملايين فنزويلي بلادهم هربا من الأزمة الاقتصادية الأسوأ بتاريخ هذا البلد الغني بالنفط، وتعتبر البيرو هي من أكثر الدول التي تولي اهتماما كبيرا باللاجئين والمهاجرين.
كانت هذه تفاصيل خبر آلاف الفنزويليين يفرون إلى بيرو عبر الإكوادور لسوء الأوضاع الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.