تعليق حركة الملاحة لساعتين في مطار نيوارك بعد خروج طائرة عن المدرج

أعلن مطار نيوارك، أحد المطارات الثلاثة التي تخدم مدينة نيويورك، أنّ حركة الملاحة فيه عادت عصر إلى طبيعتها بعدما توقفت قرابة ساعتين إثر خروج طائرة ركاب تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" عن المدرّج في حادث لم يسفر عن إصابات.
وكانت وكالة الطيران الفدرالية الأميركية اعلنت أنّ "طائرة الرحلة 627 التابعة ليونايتد إيرلاينز هبطت في الساعة الواحدة بعد الظهر على المدرج 22 في مطار نيوارك ليبرتي الدولي، ثم انزلقت إلى الجانب الأيسر من المسار".
وأشارت الوكالة إلى أنّ عجلات الهبوط اليسرى "انغرست في منطقة عشبية"، لافتة الى انه "لم يتمّ إبلاغ وكالة الطيران الفدرالية عن وقوع إصابات".
من جهتها قالت يونايتد إيرلاينز إنّ الطائرة كانت آتية من دنفر بولاية كولورادو حين عانت من مشكلة في "عدد من إطاراتها" لدى هبوطها في مطار نيوارك، مشيرة الى أن الطائرة كانت تقلّ 166 راكباً لم يصب أيّ منهم بجروح تستدعي علاجاً في المستشفى، لافتة إلى أنّ الركاب الذين أصيبوا بجروح طفيفة "رفضوا تلقّي أيّ علاج طبي" على الرّغم من أنّ المسعفين كانوا موجودين في المكان تحسّباً.
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