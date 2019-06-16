مساعد وزير خارجية إيران التقى مسؤولة بالاتحاد الأروروبي لبحث الاتفاق النووي

التقى مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، مساعدة وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد، لبحث الاتفاق النووي، وذلك على وقع ارتفاع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أنّ "الجانبين تباحثا خلال اللقاء بآخر المستجدات ذات الصلة بالاتفاق النووي، في ظلّ تقليص إيران إلتزامها ببعض التعهدات بموجب الاتفاق النووي، مؤكدين ضرورة التزام الجهات الأوروبيّة بتعهداتها في إطار الإتفاق".
وأفاد القسم الإعلامي في وزارة الخارجية، بأنّ "شميد تتواجد حاليًّا في زيارة رسميّة إلى إيران، بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين".
وزارت شميد قبل توجّهها إلى إيران كلًّا من الإمارات وسلطنة عمان وقطر.
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