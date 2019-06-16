"أنصار لله" إستهدفت بطائرة مسيرو مطاري جازان وأبها في السعودية

أعلن تلفزيون "المسيرة" التابع لحركة "نصار الله" في ​اليمن​ أن الحركة شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطاري ​جازان​ وأبها في ​السعودية​. وذكرت قناة "العربية" أن ​القوات​ السعودية اعترضت صاروخا باليستيا استهدف مدينة أبها الواقعة في جنوب غرب المملكة.

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