قتل ثمانية أشخاص وأصيبت طفلة بجروح بليغة، جراء تصادم سيارة وحافلة صغيرة في مقاطعة فورونيغ جنوب غربي روسيا.
ولفتت مديرية الداخلية المحلية، إلى ان الحادث وقع على طريق يربط مدينة فورونيغ بمدينة لوغانسك الأوكرانية، حيث اصطدمت سيارة وجها لوجه مع حافلة صغيرة، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة طفلة في العاشرة من عمرها.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن التصادم وقع بسبب فقدان سائق السيارة السيطرة علي سيارته، ما تسبب بانحرافها عن مسارها وخروجها إلى الجانب المعاكس من الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 8 أشخاص في حادث مروري جنوب غربي روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.