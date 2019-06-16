مقتل 8 أشخاص في حادث مروري جنوب غربي روسيا

قتل ثمانية أشخاص وأصيبت طفلة بجروح بليغة، جراء تصادم ​سيارة​ و​حافلة​ صغيرة في مقاطعة فورونيغ جنوب غربي ​روسيا​.

ولفتت مديرية الداخلية المحلية، إلى ان الحادث وقع على طريق يربط مدينة فورونيغ بمدينة ​لوغانسك​ الأوكرانية، حيث اصطدمت سيارة وجها لوجه مع حافلة صغيرة، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة طفلة في العاشرة من عمرها.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن التصادم وقع بسبب فقدان سائق السيارة السيطرة علي سيارته، ما تسبب بانحرافها عن مسارها وخروجها إلى الجانب المعاكس من الطريق.