احتجاجات في برشلونة ضد تنصيب آدا كولو عمدة لكتالونيا

تظاهر مئات المواطنين في شوارع ​برشلونة​، احتجاجا على تنصيب آدا كولو بايانو عمدة ل​كتالونيا​، وتعتبر آدا كولو بايانو هي سياسية يسارية إسبانية، وأول سيدة تصل لهذا المنصب.

ويُحاكم خمسة أشخاص في قضية محاولة استقلال كتالونيا عام 2017، وتعتقلهم السلطات الإسبانية منذ أكثر من عام ،وسيعود الخمسة الذين وصلوا إلى مبنى البرلمان بمرافقة أمنية مشددة، إلى سجنهم بعد حضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد .

ويجري احتجاز الخمسة، إلى جانب آخرين، في السجن في انتظار المحاكمة التي ستحدد ما إذا سيدخلون إلى البرلمان الإسباني، حيث يواجهون عقوبة السجن لعدة سنوات إذا ثبتت إدانتهم بالتمرد