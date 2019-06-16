زلزال بقوة 6.1 درجات قبالة أرخبيل تونغا في المحيط الهادئ

أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي بأن زلزالا بقوة 6.1 درجات ضرب في ​المحيط الهادئ​ على بعد حوالى مئة كلم من مدينة أوهونوا الساحلية في أرخبيل تونغا

ولم يصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ أي تحذير، كما لم ترد في الحال ​تقارير​ عن وقوع أضرار أو إصابات من جراء الزلزال.

وتقع مملكة تونغا في المنطقة المعروفة بحزام النار في المحيط الهادئ والتي كثيراً ما تشهد نشاطات زلزالية وبركانية.