زلزال بقوة 6.1 درجات قبالة أرخبيل تونغا في المحيط الهادئ

أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي بأن زلزالا بقوة 6.1 درجات ضرب في المحيط الهادئ على بعد حوالى مئة كلم من مدينة أوهونوا الساحلية في أرخبيل تونغا
ولم يصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ أي تحذير، كما لم ترد في الحال تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات من جراء الزلزال.
وتقع مملكة تونغا في المنطقة المعروفة بحزام النار في المحيط الهادئ والتي كثيراً ما تشهد نشاطات زلزالية وبركانية.
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