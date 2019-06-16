لرئيس الفلسطيني التقى سرا رئيس المخابرات الإسرائيلية

كشفت مصادر صحفية إسرائيلية، عن عقد لقاء سري بين الرئيس الفلسطيني، ​محمود عباس​، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "​الشاباك​" ​نداف أرغمان​، لبحث أزمة أموال المقاصة المقتطعة.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أن اللقاء الذي عقد خلال الفترة القريبة الأخيرة، تضمن محاولة من رئيس الشاباك لإقناع عباس بالحصول على عائدات ​الضرائب​ الفلسطينية مع خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفيما لم تكشف القناة عن نتائج اللقاء، فقد أشارت إلى أن ​الأمن الإسرائيلي​ يخشى من انهيار قريب للسلطة، مع نفاذ ما تبقى لديها من أموال، بعد رفضها الحصول على عائدات الضرائب منذ 3 أشهر بسبب خصم جزء منها.

يشار إلى أن ​الحكومة الإسرائيلية​ صادقت مؤخرا على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من (500 مليون شيكل) من أموال المقاصة الفلسطينية، عقاباً للسلطة الفلسطينية على استمرار تمويلها ودفعها رواتب شهرية ومخصصات مالية لعوائل الأسرى والقتلى.

ورفضت ​السلطة الفلسطينية​ في شهر نيسان، استقبال حوالة بنكية بقيمة 600 مليون دولار حولتها ​السلطات الإسرائيلية​ كعوائد للضرائب قبل الانتخابات العامة في إسرائيلية، بسبب تسليم المبلغ منقوصا.