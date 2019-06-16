إخماد حريق أعشاب يابسة وأشجار من الزيتون بمحاذاة طريق عام بسوس

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر المديرية أخمدوا عند الساعة الرابعة فجرا حريقا شب في أعشاب يابسة وأشجار من الزيتون بمحاذاة طريق عام بسوس - ​عاليه​.

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