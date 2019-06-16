بالأرقام.. اعرف تفاصيل توزيع مُخصصات المكافآت على العاملين بالدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مُخصصات المكافأت للعاملين بالدولة، بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2019/2020 ، والتي سيناقشها مجلس النواب خلال جلساته العامة المزمع عقدها 22 يونيو، ارتفاعاً بمقدار 3 مليارات و59 مليون جنيه عن العام السابق، حيث بلغت العام الجديد 88 مليار و118 مليون جنيه مقابل 84 مليار و528 مليون جنيه العام الجارى 2018/2019.
وتوزع مُخصصات المكافآت علي عدد من البنود كالأتى:
1- تعويض العاملين عن جهود غير عادية بواقع 15 مليار و810 مليون جنيه، مقابل 14 مليار و652 مليون جنبه العام الجارى.
2- المكافأت التشجيعية بواقع 7 مليار و279 مليون جنيه مقابل 6 مليار و538 مليون العام الجارى.
3- تكاليف حافز الإثابة بواقع 5 مليار و619 مليون جنيه.
4- حافز العاملين بالكادر العام بواقع 7 مليار و391 مليون جنيه.
5- حافز العاملين بالكادرات الخاصة بواقع 15 مليار و840 مليون جنيه.
6- الحافز المالى الإضافى بواقع 2 مليار و105 مليون جنيه.
7- حوافز المعلمين بواقع 3 مليون جنيه مقابل 2 مليون جنيه العام الجارى.
8- حافز جذب العمالة بواقع مليار و735 مليون جنيه.
9- حافز تميز (ماجستير ودكتوراه) بواقع 103 مليون جنيه.
10- مكافأت التدريس بواقع 788 مليون جنيه.
11- مكافأت الريادة العلمية والإجتماعية بواقع 517 مليون جنيه.
12- مكافأت البحوث الأكاديمية والتطبيقية بواقع 577 مليون جنيه.
13- مكافأت الإشراف على الرسائل العملية بواقع 584 مليون جنيه
14- مكافآت الامتحانات بواقع 13 مليار و950 مليون جنيه.
15- مكافآت التصحيح بواقع 349 مليون جنيه.
16- مكافأة حضور جلسات ولجان بواقع 379 مليون جنيه.
17- مكافات التدريب بواقع 145 مليون جنيه
18- مكافآت ساعات البحث الزائد عن النصاب 36 مليون جنيه
19- مكافات أخرى 6 مليار و664 مليون جنيه
20- تكاليف حافز إثابة إضافي بواقع مليار و 945 مليون جنيه
21- حوافز الأداء للمعلمين بواقع 2 مليار و914 مليون جنيه
22- حافز الجودة بواقع مليار و651 مليون جنيه.
23- مكافآت المستشارين 88 مليون جنيه.
24- الحافز التعويضي لتطبيق القانون رقم 18 لسنه 2015 بواقع مليار و563 مليون جنيه.
25- حافز الميكنة وتحديث البيانات بواقع 83 مليون جنيه.
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