شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف تفاصيل توزيع مُخصصات المكافآت على العاملين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مُخصصات المكافأت للعاملين بالدولة، بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2019/2020 ، والتي سيناقشها مجلس النواب خلال جلساته العامة المزمع عقدها 22 يونيو، ارتفاعاً بمقدار 3 مليارات و59 مليون جنيه عن العام السابق، حيث بلغت العام الجديد 88 مليار و118 مليون جنيه مقابل 84 مليار و528 مليون جنيه العام الجارى 2018/2019.

وتوزع مُخصصات المكافآت علي عدد من البنود كالأتى:

1- تعويض العاملين عن جهود غير عادية بواقع 15 مليار و810 مليون جنيه، مقابل 14 مليار و652 مليون جنبه العام الجارى.

2- المكافأت التشجيعية بواقع 7 مليار و279 مليون جنيه مقابل 6 مليار و538 مليون العام الجارى.

3- تكاليف حافز الإثابة بواقع 5 مليار و619 مليون جنيه.

4- حافز العاملين بالكادر العام بواقع 7 مليار و391 مليون جنيه.

5- حافز العاملين بالكادرات الخاصة بواقع 15 مليار و840 مليون جنيه.

6- الحافز المالى الإضافى بواقع 2 مليار و105 مليون جنيه.

7- حوافز المعلمين بواقع 3 مليون جنيه مقابل 2 مليون جنيه العام الجارى.

8- حافز جذب العمالة بواقع مليار و735 مليون جنيه.

9- حافز تميز (ماجستير ودكتوراه) بواقع 103 مليون جنيه.

10- مكافأت التدريس بواقع 788 مليون جنيه.

11- مكافأت الريادة العلمية والإجتماعية بواقع 517 مليون جنيه.

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12- مكافأت البحوث الأكاديمية والتطبيقية بواقع 577 مليون جنيه.

13- مكافأت الإشراف على الرسائل العملية بواقع 584 مليون جنيه

14- مكافآت الامتحانات بواقع 13 مليار و950 مليون جنيه.

15- مكافآت التصحيح بواقع 349 مليون جنيه.

16- مكافأة حضور جلسات ولجان بواقع 379 مليون جنيه.

17- مكافات التدريب بواقع 145 مليون جنيه

18- مكافآت ساعات البحث الزائد عن النصاب 36 مليون جنيه

19- مكافات أخرى 6 مليار و664 مليون جنيه

20- تكاليف حافز إثابة إضافي بواقع مليار و 945 مليون جنيه

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21- حوافز الأداء للمعلمين بواقع 2 مليار و914 مليون جنيه

22- حافز الجودة بواقع مليار و651 مليون جنيه.

23- مكافآت المستشارين 88 مليون جنيه.

24- الحافز التعويضي لتطبيق القانون رقم 18 لسنه 2015 بواقع مليار و563 مليون جنيه.

25- حافز الميكنة وتحديث البيانات بواقع 83 مليون جنيه.