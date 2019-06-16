شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير زيارة وفد "النواب" لاستادات الأمم الأفريقية أمام البرلمان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضه بالبرلمان، أن الانطباع العام لاستعدادات الملاعب ممتازة، وتؤكد على حرص الدولة على الاهتمام بالبطولة، مشيرا إلى أن الوفد سيقدم تقريرا عن الزيارة التى قام بها لتلافى بعض الملاحظات قبل بدء البطولة، وذلك غدا الإثنين، وسيتم إرساله لوزارة الشباب والرياضه لتفعيل هذه الملاحظات.

وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بالعمل على توفير عدد أكبر من المتطوعين أصحاب مهارات التحدث باللغة الفرنسية والإنجليزية.

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وأوضح النائب أن اللجنة سيكون لها لقاءات متوالية مع المنتخب الوطنى لتحفيزهم وتقديم الدعم المعنوى، كما ستتابع الجهود على أرض الواقع فى استقبال الوفد وتطبيق الاستعدادات للبطولة.

يأتى ذلك بعد انطلاق وفد من البرلمان فى جولة تفقدية لملاعب أمم أفريقيا 2019 الأربعاء الماضى ، شملت كلا من القاهرة والسويس والإسماعيلية والإسكندرية وشارك فيه كل من عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة، وعماد سعد حمودة والدكتور محمود حسين وكيلي لجنة الشباب، وياسر سلومة أمين سر اللجنة، وماجد أبو الخير وكيل لجنة الشؤون الإفريقية، والنائب محمد زايد عضو لجنة الشباب .

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