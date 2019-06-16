"التعليم" تفتح باب التقدم لمدارس المتفوقين "STEM".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فتح باب التقدم للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين، والتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة عبر الرابط: http://emis.gov.eg ، وذلك اعتبارًا من 16 إلى 26 يونيو 2019، على أن تعقد اختبارات القبول الخاصة بالطلاب يومى 24 و 25 /7/ 2019.

جدير بالذكر أن مدارس المتفوقين تهدف إلى رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات؛ وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدى، وإكسابه مهارات التعلم التعاونى وغيرها من مهارات القرن الحادى والعشرين.

وتتواجد مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى محافظات: (الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسيوط، والأقصر، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، والشرقية، وقنا).