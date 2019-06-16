زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب جزر كيرماديك في جنوب المحيط الهادي

قال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات تسونامي إن زلزالاً بقوة 7.4 درجات وقع اليوم الأحد في جزر كيرماديك في جنوب المحيط الهادي.

وأضاف المركز على موقعه على الانترنت أنه بناء على البيانات المتاحة لا يوجد خطر لحدوث موجات مد عملاقة في هاواي.

وأصدرت السلطات في نيوزيلندا تحذيراً من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، بعد الزلزال الذي ضرب جزر كيرماديك المحيط الهادئ، ولكنها ألغته بعد دقائق قليلة.

وقالت وزارة الدفاع المدني وإدارة الطورائ النيوزيلندية في بيان لها اليوم الأحد "إن نيوزيلندا لا تواجه تهديداً بحدوث موجات تسونامي في أعقاب زلزال بلغت قوته 7.4على مقياس ريختر في أقليم جزر كيرماديك في الساعة 10:55 صباحاً (السبت الساعة 2255 بتوقيت جرينتش)".

وأضاف البيان "بناء على المعلومات الحالية، فإن التقديرات الأولية لا ترجح أن يتسبب الزلزال في حدوث تسونامي قد يشكل تهديداً لنيوزيلندا".

وتبعد جزر كيرماديك حوالي ألف كيلومتر شمال شرقي نورث أيلاند في نيوزيلندا.

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