ترامب: لندن بحاجة إلى رئيس بلدية جديد

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً جديداً على رئيس بلدية لندن صادق خان، معتبراً أنّه يتعيّن على رئيس بلدية العاصمة البريطانية أن يغادر هذا المنصب "في أسرع وقت ممكن".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "لندن بحاجة لرئيس بلدية جديد في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "خان كارثة، وهذا لن يزداد إلا سوءاً".

ونشر ترامب تغريدته في معرض إعادة نشره على تويتر تغريدة للكاتبة الصحافية المثيرة للجدل كيتي هوبكنز انتقدت فيها بشدّة مستوى الجريمة في العاصمة البريطانية في عهد خان، معتبرة أنّ لندن أصبحت منذ تسلم رئاسة بلديتها "لندنستان".

وكانت هوبكنز صدمت الرأي العام في عام 2015 حين وصفت المهاجرين بـ"الصراصير" في مقال نشرته في صحيفة ذي صن البريطانية الشعبية.

وتكاد هجمات الرئيس الأميركي على رئيس بلدية لندن لا تحصى، وكان آخرها في مطلع يونيو الجاري حين وصف خان بـ"الفاشل تماماً" وذلك قبيل دقائق من هبوط طائرته في المملكة المتحدة في زيارة دولة استغرقت ثلاثة أيام.

وأتى هجوم دونالد ترامب يومها على رئيس بلدية العاصمة البريطانية غداة قول خان إنّ المملكة المتحدة أخطأت "بمدّ السجادة الحمراء" لترامب.

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