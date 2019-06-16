حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ويسود جو منعش ولطيف للغاية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية. خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الإثنين، يبقى الجو صيفيا عاديا في المناطق الجبلية وحار في باقي المناطق في ساعات المساء والليل والفجر الباكر والحرارة تراوح مكانها. ويسود جو شديد الحرارة في الأغوار. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

بينما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى درجات الحرارة تراوح مكانها حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، لتكون دون المعدلات السنوية لشهر حزيران بحدود الثلاثة درجات مئوية ويسود جو صيفي معتدل في كافة المناطق مع كميات من الغيوم العالية والمتوسطة في بعض الفترات. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتعود، لتكون حول المعدل السنوي لهذا الوقت من العام ويسود جو صيفي عادي في المناطق الجبلية وحار نسبيا في المناطق السهلية وحار إلى شديد الحرارة في الأغوار والمنخفضة ومناطق البحر الميت. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.