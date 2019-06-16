ولي العهد السعودي: الإخوان وداعش وسياسات إيران وراء اضطرابات المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن التنظيمات الإرهابية مثل الإخوان وداعش، والقاعدة، وسياسات النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب والتطرف، هي السبب وراء اضطرابات المنطقة.

وتعهد ولي العهد السعودي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، بـ"المضي قدما دون تردد في التصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لها".

وشدد على أن السعودية "لن تضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف، فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك".

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وأشار إلى أنه يوجد إجماع بين الغالبية العظمى لدول المنطقة العربية على أولوية العيش الكريم لشعوبها، وتحقيق أمن واستقرار أوطانها.

وتابع: "لا تريد شعوبنا أن تكون أسيرة لنزاعات أيديولوجية تهدر فيها مقدراتها، واليوم وبشكل غير مسبوق أصبح هدف الجميع واحدا، وبات التنافس بين معظم دولنا على تحقيق أفضل معايير الحياة للمواطن، وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية في المجالات كافة".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: "يجب ألا نكون أسرى لأوضاع راهنة مؤقتة تمنعنا من العمل على تحقيق واجبنا الأول بصفتنا قادة في المنطقة، وهو النهوض بدولنا، ويجب ألا تشغلنا تحديات اليوم عن العمل بشكل حثيث لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".