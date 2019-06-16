مقتل مدنيين بنيران مليشيا الحوثي في الضالع والحديدة

قتل مدنيان، السبت، في قصف مدفعي لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظتي الحديدة والضالع غربي وجنوبي البلاد، فيما تمكنت القوات اليمنية من القضاء على قيادي حوثي ومرافقيه.

وذكرت مصادر يمنية، أن امرأة قتلت وأصيبت أخرى، في قصف بقذائف هاون شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على قرية "شخب" شمال غرب مديرية قعطبة شمالي الضالع.

وأوضحت المصادر أن إحدى قذائف الهاون التي تطلقها مليشيا الحوثي بشكل عشوائي ويومي على منازل السكان، سقطت في منزل عبدالملك ناجي مثنى، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أخرى وألحق بالمنزل أضرارا كبيرة.

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وفي الحديدة، قُتل طفل وأصيب آخر في انفجار مقذوف لميلشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من منزلهما في بلدة الحيمة الساحلية بمديرية التحيتا جنوبي المدينة.





ميدانيا، قتل أحد أبرز القيادات الحوثية الذي شارك في هجوم على مواقع العمالقة بالجيش اليمني في المديرية ذاتها، وذلك في استمرار لمسلسل الخروقات المتصاعدة لهدنة الحديدة الإنسانية.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن القيادي الحوثي البارز في كتائب التدخل السريع الحوثية المدعو محمد محمد علي الشريف قتل مع العشرات من مسلحي المليشيا خلال معارك عنيفة اندلعت في محور "الجبلية".

ووفق المصدر، فإن الشريف يعد أحد أبرز القيادات العسكرية في الصف القيادي الأول في محافظة الحديدة وقتل عند قيامه بقيادة هجوم فاشل على مواقع القوات المشتركة المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن.