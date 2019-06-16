ابو كروم: مؤتمر باسيل أمس هو إعلان حرب ضد النازحين

رأى مسؤول العلاقات السياسية في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​​بهاء ابو كروم​​، في المواقف التي أطلقت في المؤتمر الصحافي لرئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، لإطلاق الخطوط العريضة لخطة عمل للتعامل مع قضية ​النازحين​، هو "إعلان حرب ضد النازحين بعد سلسلة المواقف ​العنصرية​ التي اعتاد على إطلاقها باسيل في الفترة الأخيرة".

ولفت ابو كروم الى في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "حجم التحريض وصل في المرحلة الأخيرة إلى درجة غير طبيعية، وما قام به باسيل ، في المؤتمر هو محاولة نقل هذه القضية من سلطة ​الدولة​ إلى سلطة البلديات ووضع النازحين تحت رحمتها أو في مواجهتها، ما يهدّد السلم الأهلي ويؤدي إلى نتائج خطيرة"، مشيرا الى أن "بوادر التخلي عن قضية النازحين بدأت منذ تسليم الوزارة المختصة بهم لباسيل الذي يقود حملة النازيين الجدد ضدّهم في ظل غياب شبه تام للحكومة".

واعتبر أن "ما قاله باسيل في المؤتمر جعل من كل بلدية دولة بحد ذاتها يحق لها التحقيق مع النازحين و​مداهمة​ منازلهم ومحلاتهم وغيرها من إجراءات تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان ولكل المقيمين على الأراضي ال​لبنان​ية"، مؤكدا أن "هذا كله خروج عن ​البيان الوزاري​ الذي أكد أن هذه القضية تُحلّ مع ​المجتمع الدولي​ وضمن المبادرة السورية وليست ضمن سياسات متفلتة عنصرية تعكس الوجه السيئ للبنان على غرار ما يقوم به وزير الخارجية".