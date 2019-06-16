حوري: قضية النازحين تخضع لوصاية وزارة الداخلية ولا علاقة للخارجية

علق مستشار رئيس الحكومة النائب السابق عمار حوري، على المؤتمر الصحافي لرئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، لإطلاق الخطوط العريضة لخطة عمل للتعامل مع قضية النازحين، مشيرا الى أنه "من حيث المبدأ هناك أمور عدّة هي من مهام البلديات، لكن تلك البلديات تخضع لسلطة وصاية المحافظين ووزارة الداخلية، وبالتالي لا علاقة لوزير الخارجية بها، وإن كان المؤتمر مخصصاً لبلديات تابعة لتياره".
وشدد حوري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على أنه "لا يمكن لكل فريق سياسي أن يطلب من البلديات المحسوبة عليه تنفيذ سياسة معينة إذا لم يتم إقرارها والتوافق عليها في الحكومة"، مؤكدا أن "سياسة الحكومة التي نصّ عليها البيان الوزاري في قضية النازحين هي التمسك بالمبادرة الروسية والتعاون مع المجتمع الدولي وليس عبر الخطابات الإعلامية".
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