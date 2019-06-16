بن سلمان: هجمات إيران الأخيرة تتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي

أكد ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​، أن" المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، لكن لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية"، مشيرا الى أن "أيدت إعادة فرض ​العقوبات الأميركية​ على ​إيران​، إيماناً منا بضرورة اتخاذ ​المجتمع الدولي​ موقفاً حازماً تجاه إيران"، معرباً عن أمله "في أن يختار ​النظام الإيراني​ أن يكون دولة طبيعية وأن يتوقف عن نهجه العدائي".

وشدد بن سلمان في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على أن "الاعتداءات على ناقلات ​النفط​ في ​الخليج​ واستهداف منشآت نفطية في المملكة ومطار أبها، تؤكد أهمية مطالبنا من المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم أمام نظام توسعي يدعم ​الإرهاب​ وينشر القتل والدمار على مر العقود الماضية، ليس في المنطقة فحسب بل في ​العالم​ أجمع"، منتقداً "توظيف ​طهران​ العوائد الاقتصادية للاتفاق النووي في دعم أعمالها العدائية في المنطقة ودعم آلة الفوضى والدمار".

كما أكد أن "يد المملكة دائماً ممدودة للسلام بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها"، مشيرا إلى أن "النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء ​اليابان​ي ضيفاً في إيران وقاموا أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده، وذلك بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان، كما قاموا عبر ميليشياتهم بالهجوم الآثم على مطار أبها، ما يدل بشكل واضح على نهج النظام الإيراني ونواياه التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها".

وأوضح بن سلمان أن "​السعودية​ تنظر بأهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع ​الولايات المتحدة​»، باعتبارها «عاملاً أساسياً في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها"، معربا عن ثقته بأن "علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك"، لافتاً إلى أن المملكة "تسعى دائماً لتوضيح الحقائق والأفكار المغلوطة لدى بعض الأطراف في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ونستمع لما يطرح ونستفيد من الطرح المنطقي والموضوعي، لكن في نهاية الأمر أولويتنا هي مصالحنا الوطنية".

وذكر أن "السعودية دعمت الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة ​اليمن​ية، لكن للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه"، مبينا أنه "لا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا"، موضحا أن "هدفنا ليس فقط تحرير اليمن من وجود الميليشيات الإيرانية، وإنما تحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لكل أبناء اليمن".

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ولفت إلى أن بلاده يهمها كثيراً أمن ​السودان​ واستقراره، "ليس للأهمية الاستراتيجية لموقعه وخطورة انهيار مؤسسات الدولة فيه فحسب، ولكن نظراً أيضاً إلى روابط الأخوة الوثيقة بين الشعبين". ووعد بالاستمرار "في موقفنا الداعم لأشقائنا ​السودانيين​ في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم".

وفيما يخص ​الأزمة السورية​، قال إن "​الرياض​ تعمل مع الدول الصديقة لتحقيق أهداف؛ بينها هزيمة ​تنظيم داعش​، ومنع عودة سيطرة التنظيمات الإرهابية، والتعامل مع النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في ​سوريا​، واستخدام الوسائل المتاحة كافة لتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، بما يحافظ على وحدة سوريا".

ووصف مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ بأنه "جريمة مؤلمة جداً"، مشددا على أن "المملكة تسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل» في القضية، من دون التفات إلى ما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد"، داعيا "أي فريق يسعى لاستغلال القضية سياسياً، إلى أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يسهم في تحقيق العدالة".

وتعهد بـ"المضي من دون تردد في التصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لهما"، مشدداً على أن السعودية "لن تضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف، فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك".