تحذير من تسونامي في نيوزيلندا إثر زلزال بقوة 7.4 درجات

أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيراً من خطر حدوث أمواج مدّ عال من جرّاء ​زلزال​ عنيف بلغت قوّته 7.4 درجات وضرب في عرض البحر بالقرب من جزر كرمادك، الأرخبيل غير المأهول الواقع في شمال شرق ​نيوزيلندا​.

وبثّ ​الدفاع المدني​ النيوزيلندي هذا التحذير من التسونامي بعيد إعلان المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أنّ زلزالاً عنيفاً بقوة 7.4 درجات ضرب ugn عمق 34 كلم وعلى بعد حوالي 928 كيلومتراً شمال شرق مدينة تاورانغا النيوزيلندية في ​الجزيرة​ الشمالية.

وأوضح الدفاع المدني أنّه "من المتوقّع حدوث تيارات قوية وخطيرة بشكل غير معتاد وأمواج عالية بالقرب من الشاطئ. هذا يهدّد الأنشطة على الشواطئ وفي الموانئ وفي مصبّات الأنهار وكذلك أيضاً الملاحة في القوارب الصغيرة".