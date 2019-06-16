ترامب: لندن بحاجة لرئيس بلدية جديد في أسرع وقت ممكن

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "لندن بحاجة لرئيس بلدية جديد في أسرع وقت ممكن"، مشيراً الى أن رئيس البلدية الحالي "صادق خان كارثة وهذا لن يزداد إلا سوءاً".
وكان ترامب قد أعاد نشر، تغريدة للكاتبة الصحافية كيتي هوبكنز انتقدت فيها بشدّة مستوى الجريمة في العاصمة البريطانية في عهد خان، معتبرة أنّ لندن أصبحت منذ تسلم رئاسة بلديتها "لندنستان".
يذكر أن خان هو أول رئيس بلدية مسلم للعاصمة البريطانية وهو من أصل باكستاني، وقد تسلم منصبه عام 2016.
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