7 معلومات مهمة عن خطة الدولة لتطوير صناعة تكرير البترول فى مصر.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد نشاط صناعتى البتروكيماويات والتكرير فى مصر خلال الآونة الأخيرة، حيث تنفذ وزارة البترول 6 مشروعات جديدة لتطوير هذه الصناعة. وفيما يلى 5 معلومات عن خطة الدولة لتطوير صناعة التكرير، نرصدها كالتالى:.. تنفذ وزارة البترول والثروة المعدنية، 6 مشروعات فى إطار برنامج العمل لتطوير صناعة التكرير. مشروعات التكرير الجديدة جاءت باستثمارات قيمتها 8.6 مليار دولار. الدولة نفذت 5 مشروعات للتوسعات الجديدة في معامل التكرير بإجمالى استثمارات حوالى 4.6 مليار دولار. الدولة تستهدف زيادة طاقة التكرير بالمعامل المصرية إلى أكثر من 41 مليون طن سنوياً. الدولة تدرس إنشاء مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين باستثمارات حوالى 8.5 مليار دولار. الدولة تنفذ أكبر مشروعين لتكرير البترول بالصعيد بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 2.3 مليار دولار. إنشاء مجمع جديد تابع لشركة أسيوط لتكرير البترول تبلغ حجم استثماراته 450 مليون دولار لإنتاج البنزين عالى الأوكتين ستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 ألف طن سنوياً. ‌

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