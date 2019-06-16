شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يحمل الأجيال التركية القادمة عبء الديون.. خزانة أنقرة تواصل الاقتراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواصل التدهور المستمر للاقتصاد التركى بفعل السياسات التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مما دفع وزارة الخزانة التركية للاقتراض.

وقالت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، إن وزارة المالية والخزانة التركية اقترضت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بالقيمة نفسها لإجمالي المبلغ الذي اقترضته خلال العامين الماضيين.

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وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن وزارة المالية والخزانة التركية كشفت الستار عن الميزانية الخاصة بشهر مايو الماضي، موضحة أنها تظهر أن الأجيال القادمة ستحمل على عاتقها ديونًا عامة ثقيلة.

ولفتت صحيفة زمان التركية المعارضة، إلى أنه بحسب الميزانية المعلنة من قبل وزارة الخزانة والمالية عن الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فإن الدولة سجلت إيرادات بقيمة 361.1 مليار ليرة، بينما سجلت المصروفات 428.8 مليار ليرة، أي أن الخزانة اقترضت بنحو 66.7 مليار ليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام فقط.

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