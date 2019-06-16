محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين، اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، ويستمر يوما واحدا، تحت شعار "نحو تطوير السياسات والاقتصاديات الزراعية وتمكين الحلول التكنولوجية".
يفتتح المؤتمر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين بالمنتج الزراعي وبالمجتمعات الزراعية وتنميتها والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى محافظي الأقاليم السبعة المستفيدة من مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم".
كانت هذه تفاصيل خبر "الزراعة" تعقد المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين.. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.