"الزراعة" تعقد المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين، اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، ويستمر يوما واحدا، تحت شعار "نحو تطوير السياسات والاقتصاديات الزراعية وتمكين الحلول التكنولوجية".

يفتتح المؤتمر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين بالمنتج الزراعي وبالمجتمعات الزراعية وتنميتها والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى محافظي الأقاليم السبعة المستفيدة من مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم".