بالصور.. حزب مستقبل وطن يُكرم صناع فيلم "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- ميرا إبراهيم:
كرم حزب مستقبل وطن، صناع وأبطال فيلم الممر اليوم، بالعرض الخاص الذي أقيم بإحدى سينمات القاهرة الكبرى ليل السبت.
وضمت قائمة المكرمين، أحمد عز، وأحمد صلاح حسني، وأحمد فلوكس، وشريف منير، وأسماء أبو اليزيد، والمنتج هشام عبد الخالق، وعدد من نجوم العمل.
وتسلم نجوم العمل درع الحزب، بحضور السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
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