بالأرقام.. فوز قائمة أحمد الوكيل بانتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية، صباح الأحد، فوز قائمة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية بانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية في الدورة الانتخابية التي تمتد بين 2019 و2023.

وتصدرت قائمة "عطاء وتواصل" التي تضم 9 أشخاص نتائج التصويت حصد خلالها أحمد الوكيل منصب رئيس مجلس الإدارة بأعلى الأصوات مسجلا 3587 صوتا، ومن المركز الثاني حتى الخامس، فاز أحمد حسن بعدد 3542 صوتا، و عمرو مصيلحي بعدد 3539 صوتا، ثم أحمد صقر بنتيجة 3536 صوتا، و محمد فتح الله 3494 صوتا.

ومن المركز السادس حتى التاسع حقق محمد المازني 3482 صوتا، تلاه محمد حفني بعدد 3475 صوتا، و شريف بقطر بنتيجة 3466 صوتا، ثم عمر الغنيمي بعدد 3455 صوتا.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 32 ألف و 724 صوتا، فيما يبلغ عدد الناخبين المقيدين بالغرفة التجارية بالإسكندرية 47 ألفا و 389 ناخبا أدلوا بأصواتهم في لجنة رئيسية و9 لجان فرعية بمقر الغرفة التجارية.

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وشهدت الانتخابات انسحاب 3 مرشحين من المنافسة ليصل العدد النهائي إلى 16 مرشحا بدلا من 19، تنافسوا على 9 مقاعد بمجلس الإدارة من بينهم منصب رئيس الغرفة، فيما سيتم تعيين 9 أعضاء من قبل وزير التجارة والصناعة لاستكمال المجلس المحدد بـ 18 عضوا.

وبدأت عملية التصويت في تمام الثامنة من صباح أمس السبت، وأغلقت الغرفة التجارية أبواب مقرها بمحطة الرمل في تمام الخامسة مساء، لتستمر عملية الفرز لنحو 5 ساعات، فيما شهدت عملية الاقتراع إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم ،وذلك بالتزامن مع انتخابات مماثلة على مستوى مجالس إدارات الغرف التجارية في مختلف المحافظات.

كانت أعلنت وزارة التجارة والصناعة، في أبريل الماضي، قرار إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019 – 2023 وحددت موعدها في 15 يونيو الجاري.