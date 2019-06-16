هونج كونج تستعد لمظاهرات جديدة ضد قانون تسليم المطلوبين

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج (د ب أ)

من المتوقع أن يعود الالاف من سكان مدينة هونج كونج إلى الشوارع اليوم الأحد للاحتجاج ضد قانون تسليم المطلوبين المثير للجدل، والذي قررت الحكومة تعليقه تحت ضغط من المظاهرات الحاشدة في الأسبوع الماضي.

وقال المتظاهرون بعد ظهر السبت إن قرار كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج بتجميد مشروع القانون لم ينل رضاهم.

وقال المتظاهر توماس هونج الذي شارك في إضراب عن الطعام ضمن عشرة أشخاص خارج المكاتب الحكومية "أعتقد أن غالبية سكان هونج كونج لن يقبلوا ذلك التعليق المؤقت".

وقالت لام إنها قررت تعليق القانون المقترح، الذي أثار الجدل لأنه سيسمح بتسليم المطلوبين للصين، لأن الكثير من العامة لا يزال لديهم "مخاوف وشكوك حول مشروع القانون".

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وشددت على أن مشروع القانون لن يتم إلغاؤه، ولكن سيجري تعليقه لإجراء المزيد من المشاورات.

وقالت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان المنظمة للاحتجاجات إن مظاهرة يوم الأحد ستركز على إدانة استخدام الشرطة المفرط للقوة ضد المتظاهرين في الأسبوع الماضي.

وكانت الشرطة قد استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين يوم الأربعاء الماضي، مما تسبب في إصابة 81 شخصًا.

ويقول منظمو المظاهرات إنهم يريدون إلغاء مشروع القانون تماما وأن تتنحى لام. كما طالبوا الحكومة أيضا بتعديل تصنيف مسيرة يوم الأربعاء الماضي من كونها أعمال الشغب إلى احتجاج والإفراج عن المعتقلين وليس مقاضاتهم.

ووحد الغضب من مشروع القانون هونج كونج بشكل لم تشهده منذ الاحتجاجات الكبرى المؤيدة للديمقراطية في عام 2014، حيث يخشى الكثيرون من أن تكون هذه علامة على أن المدينة تفقد حكمها الذاتي لصالح الصين.