زلزال عنيف قرب سواحل نيوزيلندا.. وتحذير من تسونامي

أصدرت السلطات النيوزيلندية، الأحد، تحذيرا من خطر حدوث أمواج مد عال من جراء زلزال عنيف بلغت قوته 7.4 درجات في عرض البحر بالقرب من جزر كرمادك في أرخبيل تونجا غير المأهول الواقع شمال شرقي نيوزيلندا.
وبث الدفاع المدني النيوزيلندي هذا التحذير من التسونامي بعيد إعلان المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أن زلزالا عنيفا بقوة 7.4 درجات ضرب في الساعة 10:55 صباحا (22:55 توقيت جرينيتش السبت) على عمق 34 كلم وعلى
وأوضح الدفاع المدني أنه "من المتوقع حدوث تيارات قوية وخطيرة بشكل غير معتاد وأمواج عالية بالقرب من الشاطئ. هذا يهدّد الأنشطة على الشواطئ وفي الموانئ وفي مصبات الأنهار وكذلك أيضاً الملاحة في القوارب الصغيرة".
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