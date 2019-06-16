التحالف يدمر مخزنا للطائرات بدون طيار للحوثي في صنعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، تدمير مقر لتخزين الطائرات بدون طيار في العاصمة اليمنية صنعاء تستخدمه مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران للأغراض العدائية.

وذكر التحالف العربي أن الاستهداف النوعي للأهداف العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وطالب التحالف العربي المدنيين بعدم الاقتراب من الموقع المستهدف في صنعاء.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، السبت، استهداف عدد من القدرات النوعية التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء.

Advertisements

وأوضح التحالف العربي أن الأهداف العسكرية التي تم تدميرها شملت منظومات دفاع جوي تابعة للمليشيا الحوثية.

وأضاف التحالف العربي أن تدمير الأهداف النوعية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران يسهم في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي.

وتأتي العملية العسكرية للتحالف العربي في ظل العمل على تحييد القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي الانقلابية.