العلاوات الاجتماعية والمنح الشهرية للموظفين بالموازنة الجديدة × 9 أرقام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالي مُخصصات المزايا الاجتماعية (العلاوات) بمشروع الموازنة 34 العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019/2020، والتى سيناقشها مجلس النواب خلال الجلسات العامة المزمع عقدها يوم 22 يونيوالقادم، نحو 12 مليار و763 مليون جنيه. ‌ وتنقسم مُخصصات المزايا النقدية على عدد من البنود كالأتى: ‌ 1- العلاوة الاجتماعية بواقع 124 مليون جنيه. ‌ 2- العلاوة الاجتماعية الإضافية بواقع 121 مليون جنيه. ‌ 3- تكاليف تعويض العاملات بما يعادل 25% من المرتب الشهرى بواقع 6 ملايين. ‌ 4- العلاوة الخاصة بواقع 3 مليار و495 مليون جنيه. Advertisements ‌ 5- المنحة الشهرية بواقع 357 ملايين جنيه. ‌ 6- المزايا النقدية الأخرى بواقع 27 مليون جنيه. ‌ 7- علاوة الحد الأدنى بواقع 188 مليون جنيه. ‌ 8- علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين بواقع 6 مليار و173 مليون جنيه. ‌ 9- تكاليف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية بواقع 2 مليار و271 مليون جنيه. ‌ ‌

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