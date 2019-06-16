شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى يفضح تاريخ علاقة النظام القطرى بميلشيا الحوثى: بدأت عام 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن احتفاء قناة الجزيرة القطرية بالأعمال الإرهابية التى تشهدها المنطقة العربية خاصة تلك التى تنفذها المليشيات الحوثية، ليس بالأمر المستغرب، فالمتابع لطريقة تعاطى القناة مع الميليشيات الحوثية يجد أن هناك التزاما قديم بتقاسم الأدوار بين قطر وإيران.

وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إيران توفر الذخيرة الإيدولوجية الإرهابية والدعم بالسلاح للميليشيات التابعة لها ، ونجد أن قطر تقدم الدعم المالى والإعلامى، وهناك تاريخ طويل بالدعم القطرى للجماعة الإرهابية الحوثية، يعود إلى العام 2000 عندما كانت الدوحة تدعم المعاهدة الدينية التابعة للجماعة الحوثية لنشر الفكر الحوثي في الداخل اليمنى.

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وتابع خالد الزعتر، ارتفعت وتيرة الدعم القطري بعد دخول الجماعة الحوثية في حروب مع الدولة اليمنية تحت مسميات عديدة مثل إعادة إعمار صعده مسقط رأس الجماعة الحوثية، وبالتالي فإن ما تقوم به قناة الجزيرة من تقديم الدعم الإعلامي للميلشيات الإرهابية التابعة لإيران لايمكن النظر لها بعيدا عن التوجه السياسي القطرى وهو بالتالي ما يعكس استمرارية الدعم القطرى للجماعة الحوثية الإرهابية.

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