ولي العهد السعودي: علاقتنا مع واشنطن استراتيجية لأمن المنطقة

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة استراتيجية وعامل أساسي لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح ولي العهد السعودي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "العلاقات الممتدة لأكثر من 70 عاماً والشراكة التاريخية بين البلدين أسهمت في دحر العديد من التحديات التي استهدفت أمن واستقرار وسيادة دولنا".

وأضاف: "نحن والولايات المتحدة، وبالتعاون مع العديد من الدول في المنطقة والعالم نسعى سوياً لتحقيق استقرار مستدام في المنطقة يهيئ البيئة المناسبة لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في العيش الكريم والتنمية الحقيقية في مختلف المجالات".

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وأشار إلى أن "السعودية وواشنطن تواجهان قوى الفوضى والدمار وعدم الاستقرار من تنظيمات إرهابية، وسياسات الدول الراعية لها وعلى رأسها النظام الإيراني، والتصدي لكل أشكال التطرف".

وتابع: "علاقتنا بالولايات المتحدة مهمة ومحورية، ليس فقط لتحقيق المصالح المشتركة بين بلدينا، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو غيرها من المجالات، ولكنها عامل أساسي في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها".

وحول بعض الحملات الإعلامية تجاه المملكة، قال ولي العهد السعودي، إن "هذه الحملات معظمها متحيزة ولا تستند إلى معلومات دقيقة، ونسعى دائماً لتوضيح الحقائق والأفكار المغلوطة لدى بعض الأطراف في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ونستمع لما يطرح ونستفيد من الطرح المنطقي والموضوعي، لكن في نهاية الأمر أولويتنا هي مصالحنا الوطنية".

واستطرد: "على مر تاريخ المملكة تمكنا من التعايش مع حلفائنا الرئيسيين رغم وجود اختلافات طبيعية موجودة بين الدول كافة، من خلال احترامنا لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ولا نقبل بأقل من المعاملة بالمثل فيما يتعلق بسيادتنا وشؤوننا الداخلية، وأنا على ثقة في أن علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك".