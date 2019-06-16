التحالف: استهداف نوعي لأحد الأهداف العسكرية للميليشيات في صنعاء

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، الأحد، أن استهدافا نوعيا تم لأحد الأهداف العسكرية للميليشيات في صنعاء.

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وأضاف بيان التحالف أنه تم تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة تستخدم للأغراض العدائية من قبل ميليشيات الحوثي.

وتابع: عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية واتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

وطالب التحالف، وفقا لما نشرته قناة العربية، من المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف في صنعاء.