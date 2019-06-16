شكرا لقرائتكم خبر عن 45 قتيلا.. ريف حماة يشتعل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (بيروت)

قتل 45 شخصا بينهم 26 من قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها في قصف جوي روسي سوري واشتباكات تدور منذ فجر أمس (السبت) مع فصائل مقاتلة في ريف حماة الشمالي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: «القصف الجوي السوري والروسي والاشتباكات العنيفة المستمرة منذ أمس في ريف حماة الشمالي أوقعت 26 عنصراً من قوات النظام والموالين له، و9 مقاتلين من الفصائل ومجموعات جهادية». وأوضح أن 18 من المليشيات قتلوا في المعارك، و8 في انفجار ألغام أرضية. وتركزت المعارك في منطقة في شمال حماة فقدت قوات النظام السيطرة عليها قبل أسبوع.

وتتعرض محافظة إدلب منذ أسابيع لقصف شبه يومي من قبل النظام السوري وحليفته روسيا. وتخضع منطقة إدلب لاتفاق روسي تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والمقاتلين الذين يسيطرون عليها، لم يتم استكمال تنفيذه.

ويعيش في المحافظة نحو 3 ملايين شخص، معظمهم نازحون من مناطق أخرى، وقد أسفرت المعارك عن مقتل 390 مدنياً منذ نهاية أبريل، وفق المرصد.