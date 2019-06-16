شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على قاعدة أمريكية في بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)

أعلن الجيش العراقي أمس (السبت)، سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة جوية تقع شمالي العاصمة بغداد، وتستضيف مدربين أمريكيين. وأضاف أن الهجوم تسبب في حريق صغير، لكن لم تقع إصابات. وأفاد الجيش في بيان عسكري، أن الهجوم استهدف قاعدة «بلد» الجوية. يأتي هذا الهجوم وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان صاروخ أطلق على بعد أقل من ميل من السفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، انفجر الشهر الماضي، قبل أن يسقط صاروخ آخر مساء الجمعة في مبنى سكني مقابل السفارة.

من جهة أخرى، أعلن مصدران حكوميان في العراق أمس، أن الولايات المتحدة سمحت للعراق باستيراد الغاز الإيراني لتزويد محطات الكهرباء لمدة 3 شهور أخرى، من خلال تمديد العمل بالاستثناء الممنوح لبغداد من العقوبات المفروضة على طهران. وذكر أحد المصدرين اللذين طلبا عدم نشر اسميهما، أنه جرى منح التمديد خلال محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.