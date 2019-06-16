شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر أهدافا عسكرية نوعية للحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ، استهداف أهداف عسكرية نوعية في صنعاء بينها منظومة دفاع جوي، وأكد التحالف في بيان نشره موقع«العربية. نت» أمس (السبت)، أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي. وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين. وناشد المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في العاصمة اليمنية صنعاء.

من جانبه، كشف مصدر عسكري في الجيش الوطني في الحديدة لـ«الخليج 365» أمس، أن وحدات استطلاع رصدت تحركات مسلحة ومكثفة لمليشيات الحوثي داخل المدينة، وعدد من الجبهات في الساحل الغربي.

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وأوضح المصدر أن المليشيات دفعت بتعزيزات كبيرة عبر منفذ خط الشام إلى وسط المدينة، كما تواصل حفر الخنادق ووضع المتاريس بالقرب من خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين ومحيط الصالح وحي التسعين. ولفت إلى أن تعزيزات أخرى وصلت إلى مزارع الحُسينية في مديرية بيت الفقيه، وذلك ضمن استعدادات مرصودة لشن هجمات على منطقة الجاح الإستراتيجية.

وأفاد المصدر بأن الجيش الوطني تصدى لمحاولة تسلل حوثية إلى منطقتي الجبلية والفازة جنوب وغرب مديرية التحيتا مما أسفر عن مقتل 40 مسلحاً حوثياً بينهم قائد الحملة محمد علي الشريف، بالإضافة إلى جرح العشرات منهم.

من جهة أخرى، قتل 6 من مسلحي الحوثي بينهم قيادي ميداني أمس في مواجهات مع قوات الشرعية بمديرية الزاهر آل حميقان بمحافظة البيضاء.